Кабмин начал принимать заявки на выплату до 8 000 гривен из-за карантина

Кабинет министров через портал "Дія" уже получил 5 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых будет запрещена в период усиленного карантина в январе.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгал сообщил на своем канале в Telegram.

"С сегодняшнего дня портал "Дія" начал принимать заявки на получение 8 тыс. одноразовой помощи от государства. За первые десять часов услугой воспользовались свыше 5 тыс. людей", – написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что наемные сотрудники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 по 31 декабря.

Шмыгаль уточнил, что сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение в разделе "Услуги". Средства будут автоматически начислены на личный гривневый счет после проверки данных.

Подробная инструкция для оформления выплат опубликована на сайте Кабмина.

В свою очередь в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства уточнили, что с сегодняшнего дня, 14 декабря, работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников через карантин, также могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи. Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.

В пакет документов должны входить:

заявление по форме, определенной приложением 1 к Порядку предоставления единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования, которые вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени наемных работников через карантинные мероприятия;

копия приказа о сокращении или возможном сокращении предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в период действия ограничительных противоэпидемических мероприятий;

копия сведения о наемных работниках по форме, определенной приложением 2 к Порядку.

Предоставить документы можно непосредственно в центр занятости или дистанционно в отсканированном виде на электронный адрес соответствующего центра занятости. До 22 декабря центр занятости рассмотрит документы и примет решение о выплате.

"Важно отметить, что работодатели обязаны выплатить материальную помощь на счет работника не позднее следующего рабочего дня после поступления средств. При этом, материальная помощь не предоставляется субъектам хозяйствования, которые зарегистрированы менее трех месяцев или находятся в состоянии прекращения или банкротства. Также выплаты не осуществляются предпринимателям, которые получают помощь по частичной безработице", – уточнили в Минэкономики.

Ограничения по участию в программе есть и для наемных работников. Так, материальная помощь не предоставляется работникам, которые работают у работодателя по совместительству или при которых на дату обращения работодателем уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование меньше чем за все месяцы третьего квартала 2020 года.

Как сообщалось, Кабинет министров решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.

Ранее Верховная Рада прияла инициированные президентом законы о выплате помощи в размере 8 000 грн гражданам, которые потеряют работу в случае введения локдауна, а также о списании налогового долга для физлиц-предпринимателей на сумму до 3,06 тыс. грн.