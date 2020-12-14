Украина получит $170 миллионов кредита Всемирного Банка до конца года

Между Украиной и Международным банком реконструкции и развития подписано соглашение о втором дополнительном финансировании для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Как сообщает Министерство финансов, благодаря соглашению Украина сможет привлечь кредит в размере $300 млн, из которых $170 млн может поступить уже к завершению текущего года.

По словам министра финансов Сергея Марченко, главная цель соглашения - это социальная помощь и социальные услуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического влияния пандемии COVID-19.

По данным Минфина, это будет второе дополнительное финансирование проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который реализуется в Украине, общая сумма кредита по которому составит $750 млн.

Проект направлен на улучшение результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине для малообеспеченных семей.

Международный банк реконструкции и развития входит в группу Всемирного банка.

Как сообщалось, ранее совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление кредита Украине на сумму $300 млн для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Соглашением предусмотрено применение ретроактивного финансирования, что позволит уже в этом году получить $170 млн.

Остальные $130 млн после выполнения предусмотренных Соглашением о займе мероприятий будут перечислены в общий фонд госбюджета Украины на покрытие его дефицита.