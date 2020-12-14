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Рада завтра рассмотрит проект госбюджета на 2021 год

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Рада завтра рассмотрит проект госбюджета на 2021 год
Верховная Рада во вторник, 15 декабря, рассмотрит проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", а также два законопроекта, связанные с деятельностью Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил во время согласительного совета, передает пресс-служба ВР.

По его словам, завтра также планируется рассмотреть законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (№4100) и проект постановления "О смете Верховной Рады на 2021 год" (№4448).

Разумков отметил, что после общения с председателями фракций и групп видит "абсолютный конструктив" и выразил надежду, что до завтра такая позиция не изменится и все будут готовы поработать над бюджетом.

"Я хотел бы верить, что мы сможем завтра рассмотреть все необходимые законопроекты и принять их для того, чтобы создать предпосылки вхождения в новый год с полным финансовым пониманием, что будет происходить 1 января 2021 года", – сказал председатель парламента.

Кроме того, на завтра запланировано рассмотрение проекта закона "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "(№ 4467).

Как сообщалось, 26 ноября Кабинет министров утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год". В обновленном проекте дефицит госбюджета сокращен с планируемых ранее 6% до 5,47% ВВП или на 23,7 млрд грн – до 246,6 млрд грн.

Согласно закону о госбюджете-2020, предельный размер дефицита определен в 298,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 274,5 млрд грн.

Автор: Михайло Орлюк

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