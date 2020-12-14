Фонд гарантирования анонсировал аресты зарубежных активов владельцев обанкротившихся банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсирует в 2021 году аресты зарубежных активов владельцев крупных выведенных с рынка банков благодаря международным консультантам.

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков, пишет Интерфакс-Украина.

"Банк "Дельта", Имексбанк, "Национальный кредит" и "Финансы и Кредит". С ними уже заключены договора, и уже можно сказать год ведется работа с юридическими компаниями в иностранных юрисдикциях. Мы уже по этим банкам в следующем году выходим на заморозку, можно сказать арест активов связанных лиц этих банков, и это уже есть определенный успех", – сказал Новиков.

Он добавил, что по банку "Финансовая инициатива" и ВиЭйБи Банку в первом пуле, а также по Евробанку, Фидобанку и Актабанку во втором, проводятся конкурсы по закупке услуг иностранной юрисдикции относительно возмещения убытка, который причинен этим банкам связанными лицами.

Новиков отметил, что в 2021 году планируются конкурсы еще по 19 банкам, разбитым на пулы, иски к которым к группе связанных между собой банков для экономии времени и едств.

Как писал БизнесЦензор, Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов на сумму более 30 млн грн. ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года. Владельцем банка был олигарх Константин Жеваго. Суд разрешил арестовать Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго объявлен в международный розыск.

"Имэксбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. Вкладчиками банка получено 4,2 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения. Банк контролировался нардепом Леонидом Климовым из депутатской группы партии "Возрождение".

При этом, по данным фонда, за несколько месяцев до признания неплатежеспособным владельцами АО "Имэксбанк" былт выведены высоколиквидные залоги по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Вместо этого единственным обеспечением по договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион, тогда как независимые оценщики определили ее на уровне 1,2 млрд грн.

Напомним, Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк Национальный кредит" в августе 2015 года. Тогда сообщалось, что банк был не в состоянии провести расчетные операции клиентов почти на 50 млн грн.

Основным акционером банка "Национальный кредит" был предприниматель Андрей Онистрат, которому принадлежало 30,4% акций финучреждения.

20 августа Онистрату, а также четырем другим работникам учреждения сообщено о подозрении в совершении преступления. Банкирам инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением) УК.