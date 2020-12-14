Кабмин выделил 6 миллиардов для Фонда борьбы с COVID-19

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в понедельник, 14 декабря, перераспределил некоторые расходы государственного бюджета, увеличив расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, дополнительные средства для Фонда борьбы с COVID-19 выделены за счет экономии расходов государственного бюджета, которая прогнозируется до конца 2020 года по ряду бюджетных программ главных распорядителей бюджетных средств. Минфин не уточняет, расходы по каким именно программам не были профинансированы.

Однако по данным Госказначейства, из-за отсутствия утвержденных министерствами и ведомствами паспортов в 2020 году вообще не финансировались расходы по 21 бюджетной программе. В том числе, по программам модернизации материально-технической базы больниц и предотвращения наводнений на Западе Украины.

Как сообщалось, по состоянию на 7 декабря из Фонда борьбы с COVID-19 общим объемом 66 млрд грн уже использовано 45,4 млрд грн, сообщал Минфин. В том числе на здравоохранение использовано 12 млрд грн из 23,8 млрд грн выделенных средств или только 50%, тогда как на ремонт дорог уже потратили 20,8 млрд грн.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 26 ноября подписал законы, которые призваны позволить ПАО "Укрнафта" погасить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего во время руководства компанией близким к Игорю Коломойскому топ-менеджментом.

По итогам сделки ожидается, что дополнительные поступления в госбюджет 2020 года составят 10,3 млрд грн, из них 8,9 млрд грн также направят Министерству финансов на бюджетную программу "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусной болезнью SARS-CoV-2, и ее последствиями".