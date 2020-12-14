Суд арестовал главу порта "Черноморск" с залогом в 2 миллиона

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 12 декабря применила для задержанного за получение взятки и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,1 млн грн.

Как сообщает пресс-служба суда, такая мера пресечения будет действовать на протяжении 60 дней с момента задержания.

В случае внесения залога, на подозреваемого возлагается ряд процессуальных обязанностей. В том числе, он должен будет сдать документы, дающие право на выезд из Украины, а также носить электронное средство контроля (браслет).

С момента освобождения из-под стражи в связи с внесением залога, подозреваемый считается, к которому применена мера пресечения в виде залога.

По информации издания "Слово и дело", речь идет о и.о. директора порта Игоре Шевченко, который в ноябре 2020 года был назначен исполняющим обязанности руководителя из-за отстранения от должности Александра Попова.

Как сообщалось, на минувшей неделе НАБУ задержало главу госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" за получение взятки в размере $250 тыс. за принятие решения в интересах одной из частных компаний.