Агентство инфраструктурных проектов потратило 4 миллиона на внедорожники Skoda

Государственное агентство инфраструктурных проектов договорилось с предприятием "Автотрейдинг-Центр" о закупке четырех автомобилей Skoda Kodiaq Ambition на 3,95 млн грн.

Соответствующий договор от 14 декабря обнародован в системе ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, Госагентство инфраструктурных проектов закупит четыре специализированных автомобиля для фиксации нарушений правил дорожного движения в движении на базе Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4x4 по 978,75 тыс. грн каждый.

Как сообщалось, ранее Центр обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины купил три полноприводных автомобиля Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 2020 года выпуска (белый, серый и коричневый) по 873 тыс. грн за штуку.



