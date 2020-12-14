АМКУ оштрафовал телевизионного монополиста "Зеонбуд" на 25 миллионов

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ООО "Зеонбуд" на 25,73 млн грн за злоупотребление монопольным положением при предоставлении услуг по трансляции телепрограмм общенациональных каналов в цифровом формате DVB-T2.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, компанию также обязали прекратить выявленные нарушения.

В частности, Комитет установил, что с сентября 2011 года по декабрь 2019 года "Зеонбуд" злоупотреблял своим монопольным положением, устанавливая тарифы на телекоммуникационные услуги без каких-либо расчетов и экономических обоснований таких тарифов.

"В дальнейшем ООО "Зеонбуд" меняло тарифы путем предоставления скидок без всякого экономического обоснования. В то же время скидки для различных телекомпаний варьировались без всяких на то оснований. Поэтому получалось, что за одни и те же услуги разные компании платили от нуля до 100% тарифа", – пояснили в АМКУ.

Своим решением Комитет признал нарушением законодательства о защите экономической конкуренции действия ООО "Зеонбуд", обязал компанию прекратить нарушение и оштрафовал ее на 25,73 млн грн.

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Как сообщалось, официально "Зеонбуд" принадлежит кипрской компании Planbridge Limited, которая в свою очередь принадлежит белизским фирмам Burgerville Holdings Limited и Adisson Trading Limited и виргинской Follberg Investments Limited. Конечными бенефициарами указаны киприоты Деметрис Феллас, Ренос Мичалак Янго и Дякоу Грегорис и британец Томас Адриан Дэвид Майлз.

Основателем виргинской Follberg Investments Limited когда-то был юрист Блонделл Челленджер, который оформлял документы при регистрации виргинской Sarone Holdings Limited, которая владела ООО "ДРФЦ" из группировки Александра Януковича.

"Зеонбуд" связывали с нардепом Юрием Мороко ("Партия регионов", ныне – "Оппоблок"). Он ранее руководил фирмой "ММДС-Украина", совладельцем которой была СКМ Рината Ахметова.

В 2015 году авторы не поддержанного Верховной Радой законопроекта о национализации "Зеонбуда" связывали компанию с Александром Януковичем, Ринатом Ахметовым и Дмитрием Фирташем, но она это отрицала.

По данным финотчетности "Зеонбуда", в 2012-2014 годах он имел годовой доход в 500-600 млн грн. В 2015 году доходы упали до 348 млн грн, в 2016 году – до 266 млн грн. В 2017 году доходы "Зеонбуда" уже выросли до 281 млн грн, а в 2018 году, когда начали отключать аналоговый эфир, фирма вновь стала получать большие подряды государственного телевидения, достигнув рекордного результата на тендере "НСТУ".