"Укргидроэнерго" заплатит 34 миллиона за расчет зон затопления при аварии на ГЭС

ЧАО "Укргидроэнерго" 7 декабря по результатам тендера заключило соглашение с ЧАО "Укргидропроект" о предоставлении комплексных инженерных услуг на 34,01 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2021 года компания должна будет уточнить зоны возможного катастрофического затопления в случае разрушения или форсированного сброса воды на гидротехнических сооружениях Днепровского и Днестровского каскадов "Укргидроэнерго".

В частности, нужно определить основные гидрологические характеристики рек Днепр и Днестр и гидротехнические характеристики гидроузлов обоих каскадов, выполнить расчеты прорывной волны и форсированной сработки водохранилищ, установить и нанести на топокарты зоны затопления.

Цена сделки всего на 0,04% ниже ожидаемой стоимости закупки в 34,02 млн грн.

Единственным конкурентом победителя торгов было столичное ООО "Проектно-исследовательский институт "Энергоинжпроект" Оксаны Найды во главе с Дмитрием Сумским, которое занимается проектированием электросетей. При этом никто не снижал цену на аукционе.

Харьковское АО "Укргидропроект" создано в 1994 году на базе основанного в 1927 году государственного института "Укргидропроект", который проектировал Днепровский и Днестровский каскады. Единственным акционером компании и председателем наблюдательного совета является Саркис Симовьян.

Закупку провели со второй попытки по поручению Кабмина от 2 февраля 2019 года о повышении готовности органов государственной власти к выполнению мероприятий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Первый тендер отменили, потому что "Укргидропроект" не загрузил форму "Тендерное предложение", а "Энергоинжпроект" подал антикоррупционную программу без основных антикоррупционных процедур.

В прошлом году "Укргидроэнерго" заказало "Укргидропроекту" техническое задание для нынешней закупки за 123 тыс. грн. Это была допороговая сумма, поэтому исполнителя выбрали без торгов.