"Украэрорух" подтвердил соответствие европейским сертификационным требованиям

"Украэрорух" получил новый сертификат Агентства Европейского cоюза по безопасности полетов (EASA), который подтверждает, что украинский провайдер услуг аэронавигационного обслуживания соответствует обновленным европейским сертификационным требованиям, вступившие в силу в Европейском cоюзе в январе 2020 года.

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха".

"Шаг за шагом активно работаем над реализацией Соглашения между правительством Словацкой Республики и Кабинетом министров Украины об использовании части воздушного пространства Словацкой Республики для обеспечения полетов в международном аэропорту "Ужгород". Успешное прохождение аудита европейского регулятора по безопасности полетов является обязательным условием для предоставления украинской стороной трансграничных услуг в части воздушного пространства Словацкой Республики для выполнения полетов в/из Международного аэропорта "Ужгород". Сейчас работаем над техническими аспектами взаимодействия со словацкими коллегами и в ближайшее время будем готовы подписать имплементационные протоколы к Соглашению", - рассказал руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак:

"Украэрорух" впервые прошел сертификацию EASA в 2018 году. Эта сертификация была выполнена как условие словацкой стороны для определения "Украэроруха" провайдером аэронавигационных услуг в соответствующей части воздушного пространства Словакии, необходимой для выполнения полетов по приборам в/из аэропорта "Ужгород". В течение двух лет "Украэрорух" поддерживал текущее соответствие европейским сертификационным требованиям для обеспечения условий для возобновления полетов на аэродроме "Ужгород". Начиная с октября 2020 года надзор за безопасностью полетов по отношению к услугам "Украэроруха" осуществляет EASA.

В августе этого года EASA опубликовала обновленный Информационный бюллетень по безопасности полетов EASA SIB 2015-16R3 (Safety Information Bulletin) по безопасному использованию 6 маршрутов (L851, M856, M860, M854, M435, M861). Эти маршруты EASA рекомендует использовать пользователям воздушного пространства для планирования полетов над Черным морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине.