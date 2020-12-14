Поручение Зеленского отремонтировать 210 приемных отделений больниц выполнили только наполовину

Готова половина из 210 обещанных приемных отделений экстренной медицинской помощи, которые президент Владимир Зеленский обещал обновить в 2020 году.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 под председательством Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

По словам министра, в готовых приемных отделениях еще нет оборудования, его начнут принимать к концу текущего года.

"Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно", – прокомментировал доклад министра Владимир Зеленский.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца года обеспечить функционирование более 200 приемных отделений экстренной медицинской помощи в стране.



