Отопительный сезон в Черниговской области оказался под угрозой из-за долгов тепловиков, – "Черниговгаз"

Три крупнейших поставщика тепла в Черниговской области вошли в отопительный сезон 2020/2021 с задолженностью за распределение газа на сумму более 17 миллионов гривен, что поставило под угрозу поставки газа этим предприятиям.

Об этом коммерческий директор АО "Черниговгаз" Сергей Савченко сообщил во время форума "Долги на газовом рынке и предприятия ТКЭ: что дальше?", который провела Федерация работодателей Украины, передает пресс-служба компании.

По его словам, со своей стороны "Черниговгаз" сделал все, чтобы отопительный сезон начался вовремя. В компании понимают непростую ситуацию, в которой находятся теплоснабжающие предприятия из-за задолженности населения и санкций со стороны НАК "Нафтогаз Украины", в том числе принудительного взыскания и ареста счетов.

"Такого сложного начала отопительного сезона у нас еще не было. До июня тепловики не имели долгов за распределение. С июня "Нафтогаз" через частных исполнителей начал арестовывать счета теплоснабжающих организаций. И после этого начали накапливаться долги тепловиков как перед оператором ГРМ, так и перед облэнерго. В октябрь они вошли с задолженностью за распределение 17 млн грн. Они не могли даже текущую деятельность выполнять – оплату труда, подготовку котельных к отопительному сезону, потому что все лето счета были арестованы, и у двух предприятий до сих пор арестованы", – рассказал Сергей Савченко.

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Так, по состоянию на 1 октября, еще до начала отопительного сезона, КП "Прилукитепловодоснабжение" имело задолженность за распределение газа в размере 2,4 млн грн, ООО "Нежинтеплосети" – почти 2,9 млн грн, АО "ОТКЭ" ("Облтеплокоммунэнерго") – 12 млн грн.

Глава компании подчеркнул, что руководство "Черниговгаза" нашло возможность не прекращать распределение газа в котельных теплоснабжающих. Хотя, согласно Кодексу ГРМ, компания не может обеспечивать поставку газа на объекты, по которым есть задолженность, и которые нарушают условия договоров.

В частности, чтобы отопительный сезон начался вовремя, но долги тепловых предприятий не накапливались, "Черниговгаз" пошел на договоренности, согласовав графики погашения задолженности. Такие графики составили сами руководители этих предприятий с учетом долгов предыдущих периодов и текущих начислений.

Но ООО "Нежинтеплосети" не выполнило график погашения по ноябрь, а "Облтеплокоммунэнерго" – за октябрь и ноябрь. В декабре тепловые предприятия не сократили задолженность, а увеличили с 17 млн грн до 23 миллионов.

"Да, мы согласовали графики погашения задолженности, пошли навстречу, потому что мы понимаем, что это дети, садики, школы. Но графики эти не выполняются, потому что счета арестованы "Нафтогазом" не заосновной долг, как говорят руководители теплоснабжающих организаций, а за штрафы и пени по долгам, которые были уже погашены ранее", – пояснил Савченко.

Он добавил, что сейчас руководство АО "Черниговгаз" в очередной раз пошло навстречу в сложившейся ситуации. С ООО "Нежинтеплосети" и АО "Облтеплокоммунэнерго" достигли договоренности о погашении в течение декабря задолженности, возникшей в связи с невыполнением графиков платежей.

Но если вопрос с этими системными долгами не будет урегулирован до отмены ПСО для предприятий ТКЭ, которая запланирована на май 2021 года, уже следующий отопительный сезон может обернуться техногенной катастрофой.

Савченко подчеркнул, что плата за распределение газа – это финансирование безопасности и бесперебойности газоснабжения: содержание, обследование, ремонт и замена 14 тыс. километров общих газораспределительных сетей области, десятков тысяч единиц газорегулирующего оборудования на них; расходы на обслуживание спецтранспорта, на горючее для него, на работу круглосуточной экстренной службы 104, на зарплату аварийщиков, водителей, слесарей, мастеров и др.

Напомним, АО "Черниговгаз" – газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Черниговской области в сотрудничестве с брендом РГК.

"Черниговгаз" обслуживает 357 тыс. потребителей в категории "население" и 2041 промышленных и коммунальных объектов. В 2019 году АО "Черниговгаз" доставило 481,8 млн куб. м газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 14 тыс. км.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.