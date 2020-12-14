Импорт бензинов в Украину с начала года увеличился на 4%

За 11 месяцев 2020 года импорт бензинов в Украину составил 1 млн тонн, что на 4,4% больше аналогичного периода прошлого года (958,1 тыс. тонн).

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на оперативные данные.

В ноябре 2020 года импорт автомобильных бензинов в Украину составил 100,6 тыс. тонн, что на 20,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года (83,3 тыс. тонн), передает enkorr.

За отчетный месяц белорусские НПЗ нарастили экспорт бензинов, по сравнению с ноябрем 2019 года, на 37,8 тыс. тонн, до 83,9 тыс. тонн. Низкий прошлогодний показатель объясняется плановыми ремонтными работами на белорусских НПЗ. Если же сравнивать ноябрь с предыдущим месяцем текущего года, то поставки белорусских бензинов остались на том же уровне.

По итогам ноября 2020 года отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN (Польша) сократились на 55%, до 16,7 тыс. тонн.

По данным "А-95", за 11 месяцев текущего года белорусские НПЗ увеличили экспорт бензинов по сравнению с январем-ноябрем 2019 года на 21,7%, до 779,3 тыс. тонн. На 28%, до 217,1 тыс. тонн, сократились отгрузки в Украину от НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польша), в сравнении с 11 месяцами 2019 года.