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"Авиалинии Антонова" перевезли самый большой спутник за все время своей работы. ФОТО

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"Авиалинии Антонова" перевезли самый большой спутник за все время своей работы. ФОТО
Авиакомпания "Авиалинии Антонова" выполнила перевозку крупнейшего спутника за все время своей работы.

Об этом говорится в сообщении "Антонова" в Facebook.

"Авиатранспортное подразделение "Антонов" безопасно завершило перевозки крупнейшего спутника в истории авиакомпании. Загрузка и разгрузка спутника Space X, который весил 55 тонн, заняли пять часов. Груз был перевозке на борту одного из семи самолетов АН-124 "Руслан" флота "Антонов" в специально построенном контейнере, разработанном компанией Airbus", - сказано в сообщении.

Загрузка контейнера со спутником произошла в аэропорту Biagnac, Тулуза, Франция, и доставлена в пункт назначения в аэропорт KTTS Nasa Shuttle Landing Facility, Титусвилле, США.

Авиалинии Антонова перевезли самый большой спутник за все время своей работы 01
Авиалинии Антонова перевезли самый большой спутник за все время своей работы 02
Авиалинии Антонова перевезли самый большой спутник за все время своей работы 03
Авиалинии Антонова перевезли самый большой спутник за все время своей работы 04

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Facebook
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