Прокуратура обнаружила лишние расходы при строительстве метро в Днепре на 270 миллионов

Днепропетровская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" за служебную халатность, которая повлекла тяжкие последствия.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в июле 2016 года между КП "Днепровский метрополитен" Днепровского горсовета и акционерным обществом заключен контракт о завершении строительства метрополитена в городе Днепре. Директор коммунального предприятия, достоверно зная, что подрядчик отстает от графика, подписал изменения в контракт, которыми позволил предприятию получать средства независимо от факта выполнения работ", – сказано в сообщении.

Следствие установило, что в результате таких действий за 2018-2019 годы подрядчику излишне перечислены бюджетные средства в сумме более 270 млн грн за работы, которые фактически не выполнялись. Также после подписания чиновником изменений в контракт было безосновательно выделено более 14 млн грн на строительство объекта, необходимости в котором не было.

"Кроме того, в октябре 2019 года бездействие должностного лица во время строительства метрополитена привела к возникновению чрезвычайной ситуации – частично разрушено здание общежития НТУ "Днепровская политехника", который находится рядом с объектом строительства", – сказано в сообщении.