Предприятие Минздрава купило 1,5 миллиона тестов на антиген по 150 гривен за штуку

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" Министерства здравоохранения 10 декабря заключило соглашение с ООО "Санимед-М" о закупке экспресс-тестов на антиген к коронавирусу стоимостью 230,55 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году на условиях DAP (без растаможки) на склад заказчика поставят 1,5 млн экспресс-тестов Standart Q COVID-19 Ag Test производства "SD Biosensor" (Южная Корея) для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазках из носа и зева по 154 грн за штуку.

Как отмечает издание, эта цена в полтора-два раза ниже закупок таких тестов другими заказчиками, которые заказывали меньшие партии.

Так, в ноябре Центральная поликлиника МВД заказала у другого поставщика значительно меньшую партию на 11,65 тыс. таких же тестов Standart Q COVID-19 Ag вдвое дороже – по 300 грн.

Кроме того, Управление здравоохранения Департамента гуманитарной политики Львовского городского совета закупило еще меньшую партию на 10 тыс. других тестов Panbio COVID-19 на антиген от "Abbott Rapid Diagnostics Germany GmbH" (Германия) в полтора раза дороже – по 240 грн.

Также КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №5" Криворожского горсовета купило 5250 тестов неизвестного производителя на антиген почти вдвое дороже – по 280 грн.

Харьковский "Санимед-М" принадлежит директору Александру Украинцу, Октавиану и Анне Матковским из Харькова и Хидег Робертино Кэтэлин из Румынии. Анне Матковиски также принадлежит ООО "Фирма "Мидас", а Октавиану Матковски – ООО "Патриот Импекс Групп".

Ранее с 2018 года компания получила мелких государственных подрядов на 1,62 млн грн.