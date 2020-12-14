Уруский допустил продажу "Южмаша"

Акции КБ "Южное" и "Южмаша" в будущем могут быть проданы стратегическому инвестору, но на первом этапе должна быть проведена корпоратизация этих предприятий.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил на пресс-конференции на тему "Стратегия совместных действий в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса", передает Укринформ.

"Реформа (концерна "Укроборонпром", – ред.) делается ради того, чтобы улучшить инвестиционный климат в наших глазах, в частности, в аэрокосмической и оборонно-промышленной. Считаем, что когда мы введем корпоративную модель управления в этих двух принципиально важных отраслях, то получим возможность привлекать инвесторов, в том числе и стратегических", – отметил Уруский.

"На предварительном этапе, мы пока не рассматриваем возможность продажи акций ни КБ "Южное", ни "Южмаша". Перед нами пока задача стоит осуществить корпоратизацию. А дальше, в случае возникновения предложений – конечно, что они будут рассматриваться. В том числе с возможностью привлечения стратегического инвестора в эти отрасли", – добавил вице-премьер.

Ранее Уруский сообщил, что все предприятия, которые после ликвидации "Укроборонпрома" войдут в новые холдинговые компании, должны быть корпоратизированы. По его словам, учитывая то, что предприятия концерна находятся в разной стадии своего развития – экономического, финансового и функционального, процесс корпоратизации займет для каждого из них разное время.

В то же время, он выразил надежду, что в течение 6-8 месяцев корпоратизация предприятий будет завершена.

Он уточнил, что после ликвидации "Укроборонпрома" КБ "Южное" и "Южмаш" войдут в холдинговую компанию "Космически-ракетный центр "Южный".

Как сообщалось, концепция реформирования "Укроборонпрома" предусматривает, что в 2021 году этот государственный концерн прекратит свое существование. Вместо него будет создано 6 холдингов, к которым, по отраслевому признаку, будут включены предприятия – участники бывшего концерна: бронетанковые, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы и спецхимии, авиаремонтные предприятия.

Перечень предприятий, которые войдут в состав холдинговых компаний, будет обнародован после одобрения на заседании Совета национальной безопасности и охраны (СНБО).

Напомним, сейчас государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" ("Южмаш") входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).



