НБУ признал неплатежеспособным банк Фурсина

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50% и более процентов от минимального установленного уровня.

Соответствующее решение №735-рш/БТ правление НБУ приняло 14 декабря, сообщает пресс-служба регулятора.

"Решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка", – подчеркивается в сообщении.

В НБУ уточнили, что проблемы с капиталом в банке возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

"Отнесение АО "Мисто Банк" в категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины. Доля финучреждения составляет 0,1% от чистых активов платежеспособных банков", – отмечается в сообщении.

По данным НБУ, 78% вкладчиков АО "Мисто Банк" (2282 человека) получат вклады в полном объеме, поскольку размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.

Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 ноября 2020 года оценивается в 307,8 млн грн (60% от общей суммы вкладов физлиц).

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.