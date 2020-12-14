В Украине снизились цены на свинину и курятину, – Госстат

С ноября 2019 года по ноябрь 2020 года в Украине свинина подешевела на 1,6%, куриное филе - на 13%, курятина в тушках - на 9,2%, другие товары животного происхождения подорожали.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В ноябре 2020 года сало в среднем по Украине продавалось по 77,74 грн за кг (на 4% дороже, чем в ноябре 2019 года) говядина - по 144,16 грн за кг (на 9,2% дороже) колбаса вареная первого сорта - по 103,89 грн за кг (на 6,0% дороже) мороженая рыба - по 80,97 грн за кг (на 2,7% дороже) яйца - по 23,71 грн за десяток (на 13,3% дороже), передает Укринформ.

При этом с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года подешевели: свинина - на 1,6%, до 117,46 грн за кг куриное филе - на 13%, до 88,05 грн за кг, курятина в тушках - на 9,2%, до 55,17 грн за кг.

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% за указанный период возросло в цене на 0,7% (до 25,39 грн за кг) сыры мягкие жирные - на 5,3% (до 110,26 грн за кг) сметана жирностью до 15% - на 4% (до 63,47 грн за кг) сливочное масло - на 4,4% (до 44,06 грн за 200 г).

Как сообщалось, потребительские цены в ноябре 2020 года против октября 2020 года увеличились на 1,3%; против декабря - выросли на 4,1%, против ноября 2019 года - на 3,8%. Всего за январь-ноябрь 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.