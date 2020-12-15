В Украине за сутки обнаружено более 8 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 15 декабря зарегистрировано 8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 1 479 человек; умерли от коронавируса 233 человека; выздоровели 16 150 человек;

В целом за время пандемии в Украине заболели коронавирусом 909 082 человека; выздоровели 522 868 человек; умерли от коронавируса 15 480 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, по состоянию на утро 14 декабря в Украине за сутки обнаружено 6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

По состоянию на утро 13 декабря зафиксировано 9 176 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 7 563 человека, умерли 156 пациентов. 12 декабря обнаружено 12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.