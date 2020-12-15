Комитет Рады поддержал проект госбюджета на 2021 год

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета в ночь на 15 декабря поддержал проект государственного бюджета на 2021 год.

Об этом в своих телеграмм-каналах сообщили нардепы от "Голоса" Ярослав Железняк и "ЕС" Алексей Гончаренко.

Как сообщал БизнесЦензор, Верховная Рада во вторник, 15 декабря, рассмотрит проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", а также два законопроекта, связанные с деятельностью Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

26 ноября Кабинет министров утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год". В обновленном проекте дефицит госбюджета сокращен с планируемых ранее 6% до 5,47% ВВП или на 23,7 млрд грн – до 246,6 млрд грн.

Согласно закону о госбюджете-2020, предельный размер дефицита определен в 298,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 274,5 млрд грн.