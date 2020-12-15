Авиакомпания AirBaltic запустила рейсы из Вильнюса в Киев

Латвийская национальная авиакомпании airBaltic начала осуществлять рейсы из столицы Литвы Вильнюса в Киев, в аэропорт "Борисполь", и обратно дважды в неделю – по вторникам и субботам.

Ранее исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в интервью агентству BNS сообщил, что для этого компании пришлось создать филиал в Литве, так как из Латвии сейчас летать в Киев не разрешено, пишет Интерфакс-Украина.

"Это техническое решение, потому что мы хотим выполнять полеты и в, так называемые, третьи страны, которые не входят в ЕС", - сказал он.

Филиал airBaltic в Литве был зарегистрирован в начале ноября. Авиакомпания в зимний сезон заявила из Литвы рейсы в восемь городов - Амстердам, Берлин, Киев, Лондон, Мюнхен, Осло, Париж и Ригу.

Из Литвы сейчас совершаются полеты в Беларусь, Украину, Турцию, а с начала января планируется летать в Израиль. Из Латвии полеты разрешены только в страны ЕС и ЕЭЗ.