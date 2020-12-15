Две трети границы с Россией до сих пор не обустроены, – Госпогранслужба

В рамках проекта по инженерному обустройству государственной границы Украины с РФ необходимо провести работы еще, как минимум, на участках общей длинной 1500 км при ее протяженности почти 2300 км.

Об этом глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"В Сумской области работа еще не начиналась, сейчас там проводятся изыскательские работы. Это 568 км границы. На участке Черниговской области мы обустроили 10% границы, остается еще 250-270 км. В Луганской области сделано 110 км, остается где-то 380 км. Как минимум, 1500 км границы с РФ еще нужно инженерно обустроить", – сказал Дейнеко.

Он отметил, что в условиях пандемии и дефицита государственного бюджета Госпогранслужба может частично обустраивать границу своими силами, поскольку у нее есть инженерные подразделения.

"В конце ноября Госпогранслужба получила разрешение на проведение хозяйственной деятельности, мы год работали над этим вопросом. Отныне мы будем сами производить колючую проволоку "Егоза". Закупать ее очень дорого… Будем производить колючую проволоку исключительно для своих нужд, речь не идет о возможности реализации", – пояснил Дейнеко.

По его словам, также Госпогранслужба может своими силами, техникой, инженерными подразделениями проводить инженерное обустройство границы: выкапывать противотранспортный ров, обустраивать контрольно-следовую полосу.

"Единственное, что нам нужно будет немного увеличить бюджет на закупку горюче-смазочных материалов. Но все-таки это будет гораздо дешевле, чем это будут делать подрядные организации", – отметил руководитель ведомства.

"Нам остаются только рокадные дороги… Здесь нам нужна будет помощь. Также есть потребность в построении наблюдательных башен. Но мы работаем с нашими партнерами, в том числе стратегическими, и пытаемся получить оборудование, а именно видеокамеры, тепловизоры для них. Поэтому я думаю, что нам удастся значительно снизить стоимость этого проекта", – сказал глава Госпогранслужбы.

Дейнеко отметил, что Госпогранслужба получила на инженерное обустройство границы с РФ в 2020 году 400 млн грн. В то же время проект инженерного обустройства границы с РФ начинался с цифры 4,1 млрд грн, в дальнейшем был сокращен до 2,5 млрд грн.

"За все эти годы мы получили 1,7 млрд грн. И я не могу сейчас сказать, что у нас есть завершенный с готовностью "под ключ" участок государственной границы хотя бы в одной области", – добавил глава ведомства.

Читайте также: Украина возобновила работу пунктов пропуска на границе с Россией (обновлено)

Как сообщалось, Госпогранслужба просит выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекта "Стена" на границе с Российской Федерацией и продлить сроки его выполнения до 2025 года.

Необходимость увеличения финансирования проекта и продления сроков его реализации Госпогранслужба обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта в предыдущие годы.

Так, на строительство "Стены" в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,66 млрд грн, однако размер фактических расходов составил 800 млн грн, то есть менее половины от запланированных.

К тому же, пограничники ссылаются на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация проекта.