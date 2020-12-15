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Кабмин обнародовал перечень видов деятельности для компенсаций на время локдауна (обновлено)

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Кабмин обнародовал перечень видов деятельности для компенсаций на время локдауна (обновлено)
Кабинет министров опубликовал перечень видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением COVID-19.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий перечень содержится в приложении к постановлению №1236 от 9 декабря, которым установлены карантинные ограничения на территории всей страны.

В перечень внесены 23 группы розничной торговли, 8 групп ремонтных услуг, 5 групп гостиничных услуг и 3 группы видов экономической деятельности, связанной с работой спортивных учреждений.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономики, с учетом этого перечня реализуются 2 программы – "8000" для работников и физлиц-предпринимателей (через портал "Дія", заявку нужно подать до 31 декабря) и "Компенсация ЕСВ" для бизнеса (через региональные органы Налоговой службы, заявки принимаются до 21 декабря).

Третья программа "Помощь работодателям, которые могут потерять доход из-за карантина" не привязана к Перечню и реализуется через региональные Центры занятости. Заявки по ней также принимаются до 21 декабря.

Ознакомиться с порядком подачи документов всем программам можно по ссылке.

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Кабмин обнародовал перечень видов деятельности для компенсаций на время локдауна 03

Как сообщалось, накануне Кабинет министров через портал "Дія" начал собирать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых будет запрещена в период усиленного карантина в январе.

Кроме того, работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников через карантин, с 14 декабря также могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи. Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.

Напомним, Кабинет министров решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.

Ранее Верховная Рада прияла инициированные президентом законы о выплате помощи в размере 8 000 грн гражданам, которые потеряют работу в случае введения локдауна, а также о списании налогового долга для физлиц-предпринимателей на сумму до 3,06 тыс. грн.

Автор: Михайло Орлюк

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