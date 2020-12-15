НАПК раскритиковало принятый для возобновления его работы закон

Председатель Нацагентства по борьбе с коррупцией Александр Новиков раскритиковал принятые сегодня Верховной Радой законопроекты, направленные на возобновление работы НАПК.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Принятые законопроекты действительно позволят НАПК возобновить свою работу. Чиновники, которые указали ложные сведения в декларациях за предыдущие годы, из-за решения КСУ не смогут быть подвергнуты уголовной ответственности", - сказал Новиков.

НАПК проанализировало документы и сформировало три существенные замечания.

Первым замечанием НАПК считает то, что закон обязывает агентство информировать Высший совет правосудия или КСУ о начале мониторинга образа жизни любого судьи.

"Мероприятия по мониторингу образа жизни судей не будут эффективными. Так, лицо, в отношении которого будет осуществляться мониторинг, сможет специально не распространять или удалить из открытых источников информацию о ценных вещах (например, автомобили), которые имеет в пользовании, или попытается "легализовать" состояние, сообщив НАПК о самостоятельно выявленные ошибки в декларации", – говорится в сообщении.

Также принятый закон вводит положение, что составлять протоколы в отношении судей имеют право только председатель НАПК и его заместители.

"Такая практика может создать опасный прецедент – выписка отдельных процедур некоторых категорий правонарушителей. Это может дать право другим категориям – депутатам, полицейским – также претендовать на отдельные процедуры по себе", – заявляет НАПК.

В Нацагентстве считают, что такая процедура грубо противоречит действующей практике составления протоколов другими органами.

"В общем ориентировочно 60 других органов составляют на судей административные протоколы без каких-либо специальных процедур. Например, министр внутренних дел и председатель налоговой не сдают в отношении судей протоколы за нарушение правил дорожного движения или неуплату налогов", – сообщает НАПК.

Также в Нацагентства указывают, что закон обязывает НАПК создать с помощью программных средств "очередь" деклараций и информировать декларанта о включении в эти очереди.

"Программные средства в этом случае не смогут сделать процесс более эффективным. Например, сегодня в Реестре есть более 300 деклараций "президентов". Если формировать такую очередь электронными средствами, НАПК должно будет проверять эти ложные декларации", – сообщает Нацагентство.

Как сообщал БизнесЦензор, Верховная Рада внесла изменения в закон "О предупреждении коррупции" для восстановлению работы Нацагентства по предупреждению коррупции.