Власти Турции запретили гражданам выходить из дома на Новый год

В Турции вводится круглосуточный комендантский час на новогодние праздники из-за коронавируса COVID-19.

Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Интерфакс-Украина.

Как пишет газета "Дейли сабах", комендантский час вступит в силу 31 декабря с 21:00 и продлится до 5:00 4 января.

"Благодаря принимаемым нами мерам мы можем наблюдать серьезное снижение числа пациентов и смертей от COVID-19 по сравнению с другими странами", – сказал Эрдоган.

Как сообщалось, ранее в стране ввели круглосуточный комендантский час для местных жителей, но только на выходных.

В Турции коронавирусом за время пандемии заразились 1,8 млн человек, скончались 16,4 тыс.



