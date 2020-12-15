Кабмин продлил полномочия двух членов набсовета "Нафтогаза"
7320
Кабинет министров решил переназначить членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд и Бруно Лескуа еще на шесть месяцев.
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1562-р от 14 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.
Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев уполномочен подписать с указанными членами набсовета дополнительные соглашения к контрактам о продлении полномочий.
Как сообщалось, Клэр Споттисвуд и Бруно Лескуа вошли в набсовет "Нафтогаза" по решению правительства в декабре 2017 года. Клэр Споттисвуд возглавляет набсовет.