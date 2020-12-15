Объем льготных кредитов по программе "5-7-9" превысил 15 миллиардов

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 6 599 займов на общую сумму в 15,3 млрд грн. Из них 10,31 млрд грн были изданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,91 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 2,07 млрд грн в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

В том числе за последнюю неделю уполномоченные банки выдали 265 кредитов на общую сумму более 621 млн грн.

297,51 млн грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 84,41 млн грн - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 239,1 млн грн.

Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 23 банками: "Банк "Львов", "Кредобанк", "Укргазбанк", "Ощабданк", "Кредитвест Банк", "ПроКредит Банк", "Укрэксимбанк", "Приватбанк", "ПУМБ", "Банк "Альянс", "Райффайзен Банк Аваль", "ТАСкомбанк", "Банк "Восток", "Альфа-Банк", "Поликомбанк", "Мегабанк", "Глобус", "Креди Агриколь Банк", "ОТП Банк", "Агпропросперис Банк", "Аккордбанк", "Украинский капитал", "МТБ Банк".