Украина готовит санкции за продажу "Массандры" в оккупированном Крыму, – Резников

Украина готовит санкции против организаторов незаконной продажи захваченного оккупационными властями в Крыму госконцерна "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра".

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба министерства.

Резников отметил, что Минреинтеграции намерено инициировать национальные санкции в отношении лиц, которые причастны к незаконному аукциону, а также обращаться к международным партнерам для внесения виновных в санкционные списки и ужесточения уже введенных санкций. Кроме того, министерство планирует инициировать судебное преследование виновных, в том числе в международных судах.

"Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, организовавшего это и т.д.) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится", – заявил Резников.

Вице-премьер подчеркнул, что с точки зрения права "приватизация" госконцерна является продолжением преступления – незаконной "национализации", которая началась в 2014 году.

"Это понимают все – и в Украине, и в цивилизованном мире. Более того – и в самой России. Поэтому, как я и предполагал, ни одна из серьезных компаний, которая на самом деле могла быть заинтересована в модернизации и развития предприятия, участие в этом театре абсурда не взяла. "Массандру" передали структуре банка "Россия". Этот банк, как и его основные публичные бенефициары, находятся под международными санкциями с марта 2014 года, еще до начала вооруженной агрессии на Донбассе. То есть "Массандру" захватили те, кого считают вдохновителями оккупации Крыма. И сейчас они растягивают Крым по кускам", – подчеркнул Резников.

Как сообщалось, 14 декабря оккупационные власти Крыма объявили о продаже 100% акций одного из крупнейших винодельческих и виноградарских объединений "Массандра" российской компании "Южный проект" за 5,33 млрд рублей (около $73 млн) при стартовой цене 5,3 млрд руб.

ООО "Южный проект" – структура банка "Россия" Юрия Ковальчука. Эта российская компания в 2017 году за 1,5 миллиарда рублей купила завод шампанских вин "Новый Свет" в оккупированном Крыму.

Банк "Россия" одним из первых, еще в марте 2014 года, подпал под санкции, введенные США и Европой из-за аннексии Крыма. Согласно сообщениям СМИ, основанный в Санкт-Петербурге банк тесно связан с президентом РФ Владимиром Путиным, так как Путин – друг совладельца банка Юрия Ковальчука, являющегося, как и президент, соучредителем дачного кооператива "Озеро" под Санкт-Петербургом. Также 7,8% акций банка контролируется другим давним другом Путина, Геннадием Тимченко. Также долей в банке владеет Николай Шамалов, чей младший сын являлся мужем дочери Путина.