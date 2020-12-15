На новом Шулявском мосту в Киеве рухнули опоры освещения. ВИДЕО

На новом Шулявском путепроводе в Киеве произошло падение трех опор освещения.

В настоящее время на месте происшествия работают представители КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", специалисты КП "Киевпастранс" и аварийная бригада КП "Киевгорсвет", передает пресс-служба КГГА.

В сообщении отмечается, что заказчик выполнения работ и генеральный подрядчик реконструкции путепровода уже обратились с заявлением в полицию.

Падение опор повлияло на движение троллейбусов №22, 27, 30, 42, которое организовано по сокращенной схеме.

В свою очередь Патрульная полиция Киева сообщает об ограничении движения на Шулявском путепроводе в Киеве в связи с падением на нем столбов.

"В связи с падением столбов линии электропередач на Шулявском путепроводе движение ограничено в направлении ст. м. Дорогожичи. Выбирайте другие маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств", – говорится в сообщении.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что упало и легло вдоль полотна моста три столба, установленных с одного из краев моста. Пострадавших в результате инцидента нет, однако как минимум один автомобиль получил незначительные повреждения.

Столбы не упали на проходящий под Шулявским мостом проспект Победы и не перекрыли дорожное полотно моста по всей ширине.

Как сообщалось, Шулявский путепровод, построенный в 1964 году, был закрыт на реконструкцию с марта 2019 по июль 2020 года, в ходе которой было полностью заменено полотно моста. Полностью строительство обновленной развязки до сих пор не завершено.

Мост является частью Малой Окружной дороги с интенсивным автомобильным движением. По мосту проходит троллейбусная линия, по которой проходит четыре напряженных маршрута, а также около десятка автобусных маршрутов частных перевозчиков.

Как сообщалось, тендер на ремонт Шулявского путепровода выиграло ООО "Северо-украинский строительный альянс", которое принадлежало Андрею Якусевичу, бывшего помощника экс-нардепа и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася. С 2018 года стоимость работ возросла до 814,52 млн грн.

Прокуратура возбуждала дело из-за подделки фирмой "Спецстрой-Плюс" документов по Шулявскому мосту. Впоследствии полиция прекратила проверку фактов из обращения "ГПК" из-за отсутствия признаков уголовного нарушения.