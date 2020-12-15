Вывоз газа из Украины в декабре превысил его поступление, – Оператор ГТС

Поступление природного газа в Украину в декабре 2020 года ниже объемов его вывоза из страны.

Об этом сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Интересная динамика наметилась с начала декабря. Из Украины больше вывозится газа, чем ввозится. Но объемы не очень значительные. Ежедневно ввозится 4,6 млн кубометров (3,3 млн кубометров - из Венгрии и 1,3 млн - из Словакии). С начала месяца было ввезено 69 млн кубометров", - написал Макогон.

По его словам, ежедневно вывозится 5,3 млн кубометров (3,8 млн - в Венгрию и 1,5 - в Польшу). В основном газ вывозится с таможенного склада. С начала месяца было вывезено около 80 млн кубометров.

При общем потреблении Украины в 143 млн кубометров в день и собственной добыче 54 млн кубометров, разница в 89 млн кубометров в основном покрывается за счет поднятия газа из ПХГ.

Есть все основания предполагать, что импорт в Украину этой зимой будет минимальный и в основном потребности рынка будут покрываться за счет газа, закаченного в ПХГ.