Украина поддержала декларацию ВТО по микро-, малым и средним предприятиям

Более 90 членов Всемирной торговой организации, в том числе Украина, поддержали декларацию членов ВТО по микро-, малым и средним предприятиям.

Указанная декларация была представлен всем членам ВТО на заседании Глав делегаций.

Целью документа является содействие микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) в более активном участии в международной торговле, преодолении препятствий, с которыми сталкиваются такие компании в процессе выхода на внешние рынки, а также восстановлении от последствий ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Декларация включает пакет практических рекомендаций для членов ВТО, которые сосредоточены на таких вопросах:

сбор и актуализация информации, в частности статистической, связанной с ММСП;

содействие ММСП в доступе к информации, в частности путем наполнения базы данных Global Trade Helpdesk;

иплементация Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли с учетом ММСП;

привлечение ММСП в регуляторной деятельности в сфере торговли;

наполнение комплексной базы данных ВТО;

решение вопросов доступа ММСП к финансированию и трансграничных платежей.

"Полностью разделяя мнение, что в это кризисное время микро-, малые и средние предприятия как никогда нуждаются в нашей помощи, мы поддерживаем пакет рекомендаций и деклараций для малого бизнеса и готовы брать конструктивное участие в дискуссиях и переговорах по другим темам, которые могут принести пользу бизнесу страны, включая ММСП", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.