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Налоговая служба обнаружила схему нелегальной поставки товаров на оккупированный Донбасс

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Налоговая служба обнаружила схему нелегальной поставки товаров на оккупированный Донбасс
Сотрудники Государственной налоговой службы совместно со Службой безопасности Украины разоблачили схему нелегальных поставок товаров на подконтрольные РФ территории Донбасса на общую сумму более 67 млн ​​грн.

По данным следствия, схему организовала группа граждан Украины и России, передает пресс-служба ГНСУ.

"При этом грузовики не прибывали в пункт назначения, а груз, разгруженный в одной из областей Российской Федерации, поставлялся на временно оккупированную территорию Донецкой области. При осуществлении указанных операций отчетность в налоговые органы не подавалась, подлежащие уплате в государственный бюджет налоги не декларировались и не платились", – сказано в сообщении.

Организаторов схемы подозревают в финансирования террористической организации "ДНР", служебном подлоге, умышленном уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, полученных преступным путем.

Их действия имеют признаки преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 212, 366, 258-5, 209 Уголовного кодекса Украины, отмечается в сообщении Налоговой службы.

Автор: Михайло Орлюк

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