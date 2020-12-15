Дефицит внешней торговли товарами сократился в 2,5 раза, – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-октябре 2020 года сократилось на 71,4% по сравнению с январем-октябрем 2019 года - до $3,35 млрд с $8,5 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 4,8% - до $39,63 млрд, импорт - на 14,3%, до $42,98 млрд, передает Интерфакс-Украина.

Госстат уточняет, что в октябре по сравнению с сентябрем 2020 года сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 3% - до $4,23 млрд, а объем импорта - на 1%, до $4,49 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в октябре 2020 года также было негативным и составило $258,2 млн, что лучше показателя предыдущего месяца ($339,5 млн).

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-октябре текущего года составил 0,92 (в январе-октябре 2019 года - 0,83).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 231 страны мира.