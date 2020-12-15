Минфин разместил облигации внутреннего займа на рекордные 50 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся 15 декабря аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 51,44 млрд грн по сравнению с 15,96 млрд грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В том числе самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 4,23 млрд грн по ставке 10% годовых, шестимесячные – на 10,13 млрд грн под 10,5% годовых.

Кроме того, от размещения облигаций сроком обращения 7 месяцев поступило 11,35 млрд грн при средневзвешенной ставке доходности 10,75% годовых, от ОВГЗ сроком обращения один год – 6,73 млрд грн по ставке 10,56% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года размещены на 3,83 млрд грн под 11,7% годовых, трехлетние ОВГЗ – на 2,77 млрд грн под 11,98%, пятилетние облигации – на 3,06 млрд грн под 12,18% годовых.

Кроме того, Минфин разместил номинированные в долларах США облигации сроком обращения один год на $266,09 млн под 3,8% годовых, а ОВГЗ в евро с таким же сроком обращения – на 56,67 млн евро под 2,5% годовых.

Как сообщалось, Министерство финансов 8 декабря на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 15,96 млрд грн, повысив ставки. В том числе трехмесячные ОВГЗ были размещены под 10% годовых, тогда как еще в начале ноября Минфин размещал такие бумаги под 7,5% годовых.