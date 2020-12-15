Антимонопольный комитет оштрафовал ДТЭК Ахметова на 275 миллионов

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д.Трейдинг" из группы ДТЭК Рината Ахметова на 275,2 млн грн за злоупотребление монопольным положением в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" в июле-октябре 2019 года.

Соответствующее решение АМКУ принял 15 декабря, передает пресс-служба Комитета.

В АМКУ напомнили, что "Остров Бурштынской ТЭС" – особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей, которая объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии на этом "острове" производит "ДТЭК Западэнерго".

Комитет установил, что "ДТЭК Западэнерго", начиная с 29 июля 2019 года, уменьшало в заявках на продажу электрической энергии в сегменте "рынок на сутки вперед" (РСН) объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки. Это привело к росту объемов продаж АО "ДТЭК Западэнерго" электрической энергии в сегменте "балансирующий рынок" по более высоким ценам.

Кроме этого, АМКУ пришел к выводу, что "Западэнерго" устанавливало в заявках на продажу электрической энергии на РСН завышенные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки.

"Такие действия невозможно было предпринять без сохранения значительных долей АО "ДТЭК Западэнерго". Этому способствовала практика, к которой прибегало ООО "Д.Трейдинг", ограничивая доступ импортируемой электроэнергии с территории Словакии в торговую зону "Остров Бурштынской ТЭС", – пояснили в АМКУ.

В частности, Комитет установил, что "Д.Трейдинг" в течение июля - октября 2019 года выкупал большую часть пропускной способности, что привело к снижению доли импортируемой электроэнергии и, соответственно, увеличению доли АО "ДТЭК Западэнерго" на территории "Остров Бурштынской ТЭС".

"Выгоду от этих действий получило и само ООО "Д.Трейдинг", устанавливая в двусторонних договорах привязку цен на электрическую энергию к ценам, которые сформировались на РСН. Пострадавшими от таких действий энергетических компаний оказались все, кто живет или работает на территории энергоострова", – подчеркивают в АМКУ.

В результате таких действий, бизнес получил более высокие тарифы на электроэнергию и значительно потерял в конкурентоспособности.

"Граждане частично были защищены от аппетитов энергетиков, поскольку подпадали под действие ПСО – механизма возложения специальных обязанностей участников рынка с целью обеспечения доступности электроэнергии для населения. Однако и они ощутили на себе подорожание электричества, ведь каждая копейка рост стоимости киловатта отображалась на стоимости большинства товаров, произведенных в указанных регионах", – отмечает АМКУ.

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По результатам расследования Антимонопольный комитет признал действия АО "ДТЭК Западэнерго" в июле - октябре 2019 года злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением. Комитет также признал, что действия ООО "Д.Трейдинг" приводили к нарушениям со стороны "ДТЭК Западэнерго" и обеспечили трейдинговой компании дополнительный доход.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК заявили, что не согласны с решением АМКУ и немерены оспаривать его в судебном порядке.

В частности, ДТЭК отрицает свое монопольное (доминирующее) положение в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", поскольку на нем существует конкуренция с импортерами электроэнергии, а также ввиду полного административного регулирования цен на этом рынке. ДТЭК также указывает на несовершенство функционирования рынка электроэнергии.