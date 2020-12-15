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"Магистральные газопроводы Украины" объявили отбор на должность гендиректора

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"Магистральные газопроводы Украины" объявили отбор на должность гендиректора
АО "Магистральные газопроводы Украины" объявляет конкурсный отбор на должность генерального директора.

Об этом говорится в сообщении компании.

Среди основных обязанностей Генерального директора:

  • выполнение обязательств АО "МГУ" по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Оператор ГТС Украины";
  • представительство интересов АО "МГУ", поддержка отношений с украинскими и международными стейкхолдерами, в том числе с министерствами, международными финансовыми учреждениями, регуляторами;
  • общее управление компанией, поддержания прозрачной модели управления;
  • контроль финансовых показателей компании, в частности, проведение ежегодных аудитов и раскрытия информации;
  • другие задачи и обязанности, установленные уставом АО "МГУ".

Конкурс пройдет в два этапа.

На первом этапе лица, желающие принять участие в отборе, к 20 января 2021 года должны прислать на адрес электронной почты [email protected] такой пакет документов: заявление на участие в отборе, биографическую справку или резюме (на украинском и/или английском языках), декларацию об отсутствии конфликта интересов с АО "МГУ" (на украинском и английском языках), согласие на обработку персональных данных (украинском и английском языках).

На втором этапе конкурса претенденты пройдут собеседование с членами Наблюдательного совета АО "МГУ". К началу собеседования, 1 февраля 2021 года, такие лица должны прислать по электронной почте на украинском или английском языке: копию документа, удостоверяющего личность, копию трудовой книжки (при наличии) или иного документа, подтверждающего опыт работы (при отсутствии трудовой книжки, можно подать копии рекомендательных писем с места работы с указанием сроков работы), копию документа (ов) о высшем образовании, копии документов о получении дополнительного образования, знаний, которые являются желательными или необходимыми для выполнения лицом ее должностных обязанностей с учетом основных направлений деятельности и стратегии АО "МГУ" (при наличии), копию справки компетентного органа страны постоянного места жительства об отсутствии судимости, копию рекомендаций и другие документы по своему усмотрению.

АО "Магистральные газопроводы Украины" создана в конце 2016 года на выполнение обязательств Украины в рамках Третьего энергопакета, который предусматривал отделение деятельности по транспортировке природного газа от его поставок и добычи.

АО "МГУ" является единственным владельцем 100% доли в уставном капитале ООО "Оператор ГТС Украины", которое ведет деятельность по транспортировке природного газа.

Общество успешно внедряет корпоративную реформу в Украине, в частности, путем создания и функционирования независимого наблюдательного совета, и прилагает все необходимые усилия для обеспечения газовой независимости Украины.

Автор: Галина Ялівець

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