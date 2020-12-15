Рада приняла госбюджет на 2021 год (обновлено)

Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4000 во втором чтении проголосовали 290 народных депутатов, принятие закона в целом поддержали 289 нардепов.

Как уточнили в Минфине, по ставнению с первым чтением доходы государственного бюджета на 2021 год в доработанном законопроекте увеличены на 20,94 млрд грн или на 2% – до 1092,08 млрд грн, в т.ч. по общему фонду – на 13,5 млрд грн, до 959,95 млрд грн.

В то же время расходы госбюджета предусмотрены в сумме до 1 347 млрд грн.

Согласно выводам бюджетного комитета ко второму чтению, дефицит госбюджета ко второму чтению уменьшен на 23,72 млрд грн грн (или на 8,8%) – до 246,54 млрд грн.

Таким образом, предельный объем дефицита государственного бюджета установлен на уровне 5,5% прогнозного ВВП, тогда как в проекте к первому чтению предлагался дефицит в 6% ВВП.

При этом предельный объем предоставления в 2021 году государственных гарантий установлен в сумме 88,67 млрд грн.

В доработанном законопроекте также отложено с 1 июля до 1 декабря 2021 года повышение минимальной зарплаты до 6 500 грн.

В то же время увеличены размер прожиточного минимума, который применяется для определения должностного оклада прокуроров (с 1000 до 1600 грн). В связи с этим расходы на зарплаты прокуроров увеличены на 2 млрд грн.

Законом предусмотрены поступления от платы за лицензии на проведение азартных игр и лотерей в сумме 7,44 млрд грн.

Как сообщалось, Верховная Рада при голосовании за изменения в Бюджетный кодекс для принятия госбюджета на 2021 год учла поправку, согласно которой 13,44% акцизного налога на топливо направлены в бюджеты местного самоуправления.

Согласно сопроводительным документам в проекту госбюджета на 2021 год, из-за решения в части акцизов доходы спецфонда госбюджета снижены на 8,05 млрд грн. В связи с этим сокращены расходы госбюджета на субвенции местным властям на ремонт дорог и часть запланированных ранее расходов на закупку пассажирских вагонов для "Укрзализныци".