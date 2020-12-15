Рада увеличила расходы на свое содержание на 560 миллионов

Верховная Рада приняла смету парламента на 2021 год в сумме 2,57 млрд грн, что на 0,56 млрд грн больше, чем предусматривалось сметой на 2020 год.

Соответствующее постановление №4448 поддержали 292 народных депутатов на пленарном заседании, передает Интерфакс-Украина.

Согласно принятой смете, в 2021 году на осуществление законодательной деятельности Верховной Рады всего будет потрачено более 1,2 млрд грн, из которых около 655,4 млн грн уйдет на оплату труда и начисление заработной платы.

Также сметой предусмотрено 150,3 млн грн на функционирование автобазы парламента и 234,7 млн грн – на управление административными на зданиями, при этом более 4 млн состоят расходы на парламентскую столовую.

На освещение деятельности парламента телеканалом "Рада" потратят 56,58 млн грн, а газетой "Голос Украины" – 27,1 млн грн.

Вместе с тем, согласно смете, сумма средств для компенсации стоимости проезда по территории Украины составляет в год 90 тыс. грн на одного депутата, на канцелярские принадлежности предусмотрено 1,5 тыс. грн, на городские и междугородные телефонные разговоры из расчета на 10 месяцев – 4 890 грн, на командировки помощников-консультантов народных депутатов в избирательные округа (из расчета на одного на 10 месяцев) 8 тыс. грн, средства для компенсации стоимости аренды жилья или отельного номера – около 237,2 тыс. грн.

Как сообщалось, утвержденной сметой Верховной Рады Украины на 2020 год в целом на содержание парламента планировалось направить 2,01 млрд грн.

Напомним, расходы в смете Верховной Рады на 2019 год составляли 1,97 млрд грн.