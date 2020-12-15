Налоговая милиция обвинила крупную сеть пиццерий в уклонении от налогов на 75 миллионов. ФОТО

Налоговая милиция подозревает менеджмент сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 75 млн грн.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

"Предварительно установлено, что организованная преступная группа осуществляла свою деятельность для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах во время предоставления услуг мобильного питания под известным международным брендом", – сказано в сообщении

По данным следствия, должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью, действуя в составе организованной группы, в течение длительного периода осуществляли на территории Украины реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные магазины и интернет-магазин и скрывали реальные объемы полученного дохода используя подконтрольных физических лиц-предпринимателей, доход которых фактически должен был декларироваться ООО.

По подсчетам ГФС, это привело к непоступлению в бюджет средств на общую сумму более 75 млн грн.

"В результате проведенной спецоперации сотрудники ГФС в г. Киеве во время обысков офисных и складских помещений обнаружили и изъяли цифровые носители, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и наличные средства", – сообщили в ГФС.