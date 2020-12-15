Налоговая милиция обвинила крупную сеть пиццерий в уклонении от налогов на 75 миллионов. ФОТО
Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).
"Предварительно установлено, что организованная преступная группа осуществляла свою деятельность для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах во время предоставления услуг мобильного питания под известным международным брендом", – сказано в сообщении
По данным следствия, должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью, действуя в составе организованной группы, в течение длительного периода осуществляли на территории Украины реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные магазины и интернет-магазин и скрывали реальные объемы полученного дохода используя подконтрольных физических лиц-предпринимателей, доход которых фактически должен был декларироваться ООО.
По подсчетам ГФС, это привело к непоступлению в бюджет средств на общую сумму более 75 млн грн.
"В результате проведенной спецоперации сотрудники ГФС в г. Киеве во время обысков офисных и складских помещений обнаружили и изъяли цифровые носители, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и наличные средства", – сообщили в ГФС.
⚡️ Правоохоронці викрили менеджмент мережі піцерій в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах⬇️ За...Опубліковано Державна фіскальна служба України Вівторок, 15 грудня 2020 р.