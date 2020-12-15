Интеграция в цифровой рынок ЕС обеспечит рост ВВП Украины до 12%, – Минцифры. ИНФОГРАФИКА

Постепенное приближение регуляторной среды и цифрового развития Украины к уровню Евросоюза в рамках интеграции в Единый цифровой рынок ЕС повлияет на производительность и экономический рост страны.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

Исследование "Интеграция Украины в единый цифровой рынок ЕС: потенциальные экономические преимущества" выполнено Центром анализа международной торговли "Trade+" при Киевской школе экономики и ОО "Украинский центр европейской политики" по заказу Министерства цифровой трансформации.

Результаты исследования содержат экспертные оценки и реальные расчеты потенциальной прибыли для экономики страны от интеграции в Единое цифровой рынок ЕС.

Согласно исследованию, постепенное приближение регуляторной среды и цифрового развития Украины к уровню ЕС в рамках интеграции в Единое цифровой рынок ЕС повлияет на двустороннюю торговлю: ожидается рост экспорта товаров из Украины в ЕС на 11,8-17% ($2,4-3,4 млрд), услуг - на 7,6-12,2% ($302,5-485,5 млн).

Также это повлияет на производительность и экономический рост Украины: рост ВВП Украины ожидается на уровне 2,4-12,1% ($3,1-15,8 млрд ), благосостояния граждан - на 3,6-7,8%.

Также ожидается рост экспорта товаров из ЕС в Украину на уровне 17,7-21,7% ($4,1-5 млрд ), и услуг на 5,7-9,1% до ($191-305 млн).

Согласно исследованию, увеличение уровня цифровизации на 1% приведет к росту ВВП Украины на 0,42%.

"Различные сценарии интеграции в Единый цифровой рынок ЕС показывают, что размер потенциальных выгод будет зависеть от масштаба регуляторных и цифровых преобразований в Украине. Чем быстрее и эффективнее мы реализуем необходимые преобразования, тем быстрее сможем реализовать выгоды интеграции в Единый цифровой рынок ЕС", - подчеркнула заместительница министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

Согласно исследованию, основными экономическими преимуществами для Украины от интеграции в Единый цифровой рынок ЕС являются: снижение транзакционных и торговых издержек в торговле товарами и услугами между ЕС и Украиной; рост эффективности работы бизнеса, производительности экономики и ВВП Украины; рост благосостояния граждан Украины и ЕС: лучший доступ и снижение цен на цифровые инновационные товары и услуги, защита прав потребителей; развитие инновационных продуктов и услуг цифровой инфраструктуры.

Кроме того, приближение законодательства и стандартов Украины к законодательству и стандартам ЕС уменьшит регуляторные разногласия между Украиной и ЕС в цифровой сфере и ускорит цифровой развитие Украины.