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Рада ввела штрафы для бизнеса за нарушение масочного режима посетителями

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Рада ввела штрафы для бизнеса за нарушение масочного режима посетителями
Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штрафы для предпринимателей, предприятий, учреждений и организаций за несоблюдение посетителями общественных зданий масочного режима.

Соответствующий законопроект №3890 о внесении изменений в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" был проголосован в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

Закон устанавливает финансовые санкции к предприятиям, предпринимателям, учреждениям, организациям за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

Согласно принятому закону предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 5100 грн).

Составлять постановления о наложении штрафов и применение финансовых санкций будут уполномоченные должностные лица территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

Джерело:  Интерфакс-Украина

Топ коментарі

  • Dmytro Shevchenko
    Ты в своем уме 3****? С каких это пор субъекты предпринимательской деятельности стали отвечать за действия третьих лиц и на каком основании они будут командовать кому-то что-то одевать если они не являются сотрудниками правоохранительных органов? Пришел к ним посетитель без намордника и не хочет его одевать, какие у них возможности его заставить? Он пошлет их нах и будет 100% прав, т.к. они ему никто и звать их никак.
  • Dmytro Shevchenko
    Депутаны в очередной раз насрали на конституцию и законы. Какие права у обычного ФОП проводить санитарный контроль посетителей? Он что, полицейский что кто-то должен реагировать на его замечания? Его просто пошлют нафиг и будут правы, т.к. с точки зрения закона продавец в ларьке не является сотрудником правоохранительных органов и его требования не правомочны.100% что сейчас пойдут по магазинам паравозы из ментов и подставных лиц. Подставное заходит без маски, за ним сходу менты с протоколом штрафа на ФОПа за "посетителя" без маски.
  • Solomon c5c4359c
    Отказывается одеть маску-отказывайте в обслуживании. Весь хрен до копейки.
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