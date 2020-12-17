Рада приняла закон Зеленского об "инвестнянях" (обновлено)

Верховная Рада приняла закон о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями от 20 млн евро, который предполагает освобождение таких проектов от уплаты отдельных налогов.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №3760 во втором чтении с поправками проголосовали 252 народных депутата.

Законом выделен новый вид инвестора – "инвестора со значительными инвестициями", а также понятие инвестиционный проект со значительными инвестициями", для которых предусмотрен ряд льгот и оказание государственной поддержки.

Согласно закону, господдержку смогут получить проекты с размером инвестиций от 20 млн евро и сроком реализации до 5 лет в сферах перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков), добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа), обращение с отходами, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, науки и научно-технической деятельности, здравоохранения, искусства, культуры, спорта, туризма и курортно-рекреационной сферы.

Реализация такого проекта должна предусматривать создание 80 новых рабочих мест зарплатой, которая не менее чем на 15% выше средней в соответсвующей сфере.

При этом установлено, что господдержка не может предоставляться для проектов в сфере возобновляемых источников энергии, добывающей промышленности, в том числе в соответствии с соглашениями о распределении продукции, в сфере растениеводства и в финансовой сфере.

Также законом закреплен статус государственного учреждения, которое будет обеспечивать сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов.

Законом предусмотрено, что государственная поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями может предоставляться в таких формах:

освобождение от налога на прибыль на 5 лет, от уплаты НДС и пошлины при ввозе нового оборудования;

предоставление земельного участка государственной или коммунальной собственности в пользование (аренду) для реализации инвестиционного проекта и с преимущественным правом приобретения в собственность такого земельного участка после истечения срока специального инвестиционного договора;

обеспечение за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законом, строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов смежной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо - и электроснабжения, инженерных коммуникаций и тому подобное), необходимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Зеленским проект закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" 21 июля 2020 года.

Напомним, в феврале на Экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленскийанонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, пятилетние налоговые каникулы для компаний, которые приобретут объекты приватизации на сумму от $10 млн.

Для компаний, вложивших более $100 млн, власти обещают персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством, основанные на английском праве. Также планируется создать в Украине международный арбитраж.