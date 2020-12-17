Бюджет Киева недополучил 5 миллиардов из-за пандемии, – Кличко (обновлено)

Из-за пандемии коронавируса недопоступление средств в бюджет составляет 5 млрд грн, из которых 3 млрд грн - недополучение налога на доходы физических лиц.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время отчета об итогах работы городской власти в 2020 году, передает пресс-служба КГГА.

"В целом в 2020 году мы получим почти 57 млрд грн поступлений в бюджет. Наибольшее финансирование получила сфера образования – 21,8 млрд грн. Здравоохранения – 8 млрд грн. Это при том, напомню, что медучреждения по реформе теперь финансирует государство. А сфера социальной защиты получила 4,7 млрд грн", – отметил Кличко.

Мэр напомнил, что в условиях пандемии коронавируса для поддержки малого и среднего бизнеса город отменил немало налогов и сборов, а также ввел льготы для предпринимателей.

Кличко сообщил, что в следующем году бюджет столицы планируется на уровне 59,2 млрд грн.

"Мы все понимаем, что следующий год тоже будет сложным. Потому что пандемия пока не отступила. И нам еще предстоит преодолевать ее последствия. В том числе и экономические. Но мы продолжим в Киеве ремонт дорог, обновление инфраструктуры, реконструкцию детсадов и школ, парков и скверов, туристических объектов столицы. Планируем увеличить зарплату работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам. Это очень важно", – подчеркнул Кличко.