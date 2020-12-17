Минэкономики запустило портал о программах поддержки бизнеса из-за локдауна

Правительство запустило портал, который содержит информацию о программах поддержки бизнеса во время карантина и о том, как ее получить.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба министерства.

На сайте размещены пошаговые инструкции, как воспользоваться новыми программами, а также актуальная информация о действующих мерах поддержки. Страница также дополнена отдельным функционалом для онлайн-обращений и получения квалифицированных разъяснений.

"Вся информация о трех программах есть на специальном информационном портале. Если для кого-то недостаточно информации, то можно задать вопрос в электронной форме. Кроме того, есть онлайн чат на портале "Дія", – отметил Петрашко.

Отдельно министр отметил нескольких важных моментов в программах поддержки и объяснил детали на примерах.

"Относительно программы поддержки "Помощь работникам и ФЛП. 8000 грн". Если ФЛП имеет 10 наемных работников, то все его 10 наемных работников + ФЛП получают компенсацию в 8000 гривен. Это довольно достойная помощь с нашей точки зрения на закрытие локдауна", – отметил министр.

В частности, сумма в 8000 гривен предоставляться тем ФЛП, деятельность которых указана в перечне КВЭД. Вместе с тем те работодатели, которые не подпали под основной перечень, могут воспользоваться программой "Помощь работодателям в 8000 грн".

"Там, где КВЭДы не в локдауне, но предприятие пострадало, документы должен представить работодатель. Если работник получает 16 тыс. гривен, то компенсация может быть 8 тыс. грн максимально. Опять же, эта программа не относится к ФЛП", – пояснил Петрапшко.

Как сообщалось, 14 декабря Кабинет министров через портал "Дія" начал собирать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых будет запрещена в период усиленного карантина в январе.

Кроме того, работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников через карантин, с 14 декабря также могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи. Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.

Напомним, Кабинет министров решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.

Ранее Верховная Рада прияла инициированные президентом законы о выплате помощи в размере 8 000 грн гражданам, которые потеряют работу в случае введения локдауна, а также о списании налогового долга для физлиц-предпринимателей на сумму до 3,06 тыс. грн.