Верховный Суд встал на сторону "Укрэнерго" в тарифном споре с заводами Коломойского

Коллегия судей Кассационного административного суда Верховного Суда удовлетворила кассационную жалобу НЭК "Укрэнерго" и НКРЭКУ по делу по иску Никопольского завода ферросплавов об отмене тарифов на передачу и диспетчеризацию во втором полугодии 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"В частности, коллегия судей пришла к выводу, что суд первой инстанции рассмотрел дело по иску Никопольского завода ферросплавов с грубым нарушением обязательных для исполнения предписаний процессуального закона", – подчеркивается в сообщении.

При этом коллегия судей Кассационного административного суда вернула дело на новое рассмотрение в Окружной административный суд Киева, который и принял решение в пользу Никопольского завода ферросплавов.

Таким образом "Укрэнерго" констатирует, что пока не существует оснований для возврата денежных средств, уплаченных за услуги по передаче и диспетчеризации или для осуществления перерасчета соответствующих платежей.

Как сообщалось, в 2019 году ОАСК по иску "Никопольского завода ферросплавов" приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу (347 грн/ МВт-ч) и диспетчерское управление (8,9 грн/ МВт-ч) на июль 2019 года.

Действие новых тарифов было приостановлено для АО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Днепроазот", АО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат", АО "Покровский горно-обогатительный комбинат" и АО "Запорожский завод ферросплавов", которые связаны с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Для этих предприятий тарифы, утвержденные постановлениями НКРЭКУ №954 и №955, остаются приостановленными и продолжает действовать старый тариф (57,4 грн/МВт∙ч), утвержденный постановлением НКРЭКУ от 12 декабря 2018 года №1905.

По данным "Укрэнерго", блокировка тарифа только за июль привела к дефициту финансирования расходов компании в размере 2,4 млрд грн.

Напомним, НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.

По данным предприятия на конец 2017 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ПАО, Rougella Properties Ltd. – 15,8661%, Dolemia Consulting Ltd. – 18,2156%, Sonerio Holdings Ltd. – 15,69%, Manjalom Limited – 10,103%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1012%.

НЗФ контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.