Рада назначила министра аграрной политики

Верховная Рада проголосовала за назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

За соответствующее постановление проголосовали 242 нардепа при необходимых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.

После этого Лещенко принял присягу в парламенте.

Лещенко возглавил Госгеокадастр в июне этого года, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Согласно приведенной биографической справке, Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета.

Согласно поданной декларации в реестре НАПК, Лещенко и его сын имеют два дома в Жашковском районе, а его жена – квартиру площадью 113 кв. м в Киеве.

Роман Лещенко также указал в декларации 50% уставного капитала ООО "Украинский аграрный центр", 100% в ООО "Прогрес", 100% в ООО "Агродар-Канивци".

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль накануне анонсировал восстановление в начале 2021 года Аграрного министерства.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского было образовано в результате слияния двух министерства – Министерства экономического развития и торговли и Министерства аграрной политики и продовольствия после прихода правительства Алексея Гончарука.