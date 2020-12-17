Рада отсрочила налогообложение контролируемых иностранных компаний

Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4065 во втором чтении проголосовали 296 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указана необходимость детализации механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения, в частности, налогообложения контролированных иностранных компаний, а также предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19.

Среди прочего, законопроектом предлагается начать налогообложение контролируемых иностранных компаний на с 2021, а с 2022 года, уточнить обстоятельства, при которых контролируемые операции не имеют деловой цели, определить виды корректировок в связи с проведением операций с нерезидентами, которые не имеют деловой цели как по контролируемым так и по неконтролируемых операциям.

Также законом вводятся переходные положения по налогообложению нерезидентов, через их постоянные представительства, а также уточняются нормы по "тонкой" капитализации и тому подобное.

В ходе обсуждения законопроекта №4065 народные депутаты от "Европейской солидарности" указали на то, что редакция его текста ко второму чтению исключала уплату 1,5%-ного военного сбора с доходов в результате ликвидации иностранных компаний, в том числе офшорных. Однако после перерыва парламент поддержал эту поправку.

Таким образом, благодаря поддержке поправки 65 Николая Княжицкого (фракция "Евросолидарность"), Рада предоставила 300 голосов "за" налогообложение ликвидации иностранных компаний военным сбором, отмечает Интерфакс-Украина.

При этом народные депутаты не поддержали поправку о смягчении резкого повышения акцизов на табачные изделия электронного нагревания (ТИЭНы) до 200% в 2021 году с последующим ростом ставки на 30% в год, тогда как закон №466-ІХ предусматривал их рост на 300% с 2021 года.