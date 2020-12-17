Рада провалила назначение Витренко первым вице-премьером
Как сообщает БизнесЦензор, за соответствующее представление премьер-министра Дениса Шмыгаля проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.
Юрий Витранко до июля 2020 года занимал должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".
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Как сообщалось, на заседании фракции "Слуга народа" во вторник, 15 декабря, президент Владимир Зеленский представил депутатам кандидатуры на должности ряда министров.
В частности, на вакантые должности министров энергетики и образования претендуют Юрий Витренко и Сергей Шкарлет, на должность министра окружающей среды – глава Госгеонедр Роман Опимах, на должность главы Минветеранов – Юлия Лапутина.