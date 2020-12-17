Рада назначила министром образования бывшего депутата от Партии регионов

Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее представление премьер-министра Дениса Шмыгаля поддержали минимально необходмимые 226 депутатов.

"За" проголосовали 171 депутат от фракции "Слуга народа", 20 депутатов – от ОПЗЖ, 12 – из группы "За будущее", 16 – их группы "Доверие" и 7 внефракционных нардепов.

Как сообщалось, на заседании фракции "Слуга народа" во вторник, 15 декабря, президент Владимир Зеленский представил депутатам кандидатуры на должности ряда министров. В частности, на вакантую должность министра образования претендует Сергей Шкарлет.

Шкарлет с июня исполняет обязанности министра образования и науки, до этого он был ректором Черниговского национального технологического университета.

Шкарлет дважды поддерживал на президентских выборах Виктора Януковича, был депутатом облсовета от "Партии регионов", смены власти пытался избраться от "Блока Петра Порошенко". По данным инициативы "Дисергейт", в научных публикациях Шкарлета обнаружены признаки плагиата.